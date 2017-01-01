Президент Мексики «розглядає» скасування свого візиту до США

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Трамп підписав указ про будівництво стіни на кордоні з Мексикою

Президент Мексики Енріке Пенья Ньєто «розглядає» можливість скасування свого візиту до Вашингтону 31 січня.

Про це в офіційній заяві повідомив високопоставлений урядовець, передає Associated Press.

Згідно з повідомленням, рішення переглянути плани щодо візиту в США з’явилося після зростаючого обурення в Мексиці через рішення Трампа будувати стіну на кордоні країн та неспроможність президента Мексики відстояти права мігрантів.

Урядовець заявив, що наразі адміністрація президента «розглядає» скасування візиту наступного тижня. «Це те, що я можу вам сказати», — повідомив він.

Нагадаємо, Трамп підписав указ про будівництво стіни на кордоні з Мексикою.