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Ньєто зазначив, що Мексика буде вкладати гроші в більш безпечний кордон, проте не стане фінансувати прикордонну стіну, про яку говорить Трамп

Президент Мексики Енріке Пенья Ньєто заявив, що його країна не буде платити за стіну на кордоні з США, про яку говорив обраний президент США Дональд Трамп, проте розраховує на хороші відносини з Америкою після вступу Трампа на посаду, передає Reuters.



Енріке Пенья Ньєто зазначив, що Мексика буде вкладати гроші в більш безпечний кордон, проте не стане фінансувати прикордонну стіну, про яку говорить Трамп.

При цьому він зазначив, що відносини зі Сполученими Штатами залишаться широко відкритими для переговорів з адміністрацією Трампа, у тому числі щодо безпеки, міграції та торгівлі. Про це президент Мексики сказав під час свого виступу перед дипломатами в Мехіко.