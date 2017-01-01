Як відомо, обраний президент США Дональд Трамп на своїй першій прес-конференції з часів перемоги на виборах підтвердив, що США будуть будувати стіну на кордоні з Мексикою.
Президент Мексики заявив, що не має наміру платити за «стіну Трампа»
- Сьогодні, 10:05
-
Розсилка
Ньєто зазначив, що Мексика буде вкладати гроші в більш безпечний кордон, проте не стане фінансувати прикордонну стіну, про яку говорить Трамп
Президент Мексики Енріке Пенья Ньєто заявив, що його країна не буде платити за стіну на кордоні з США, про яку говорив обраний президент США Дональд Трамп, проте розраховує на хороші відносини з Америкою після вступу Трампа на посаду, передає Reuters.
Енріке Пенья Ньєто зазначив, що Мексика буде вкладати гроші в більш безпечний кордон, проте не стане фінансувати прикордонну стіну, про яку говорить Трамп.
При цьому він зазначив, що відносини зі Сполученими Штатами залишаться широко відкритими для переговорів з адміністрацією Трампа, у тому числі щодо безпеки, міграції та торгівлі. Про це президент Мексики сказав під час свого виступу перед дипломатами в Мехіко.