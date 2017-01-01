Президент Молдови скасує угоду про зближення з НАТО

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Ігор Додон

Додон планує скасувати угоду про відкриття бюро зі зв'язків з НАТО

Президент Молдови Ігор Додон має намір скасувати угоду про відкриття бюро зі зв'язків з НАТО в Кишиневі, пише RT.

«Я буду працювати, щоб скасувати це рішення (про Угоду про відкриття бюро зі зв'язків з НАТО в Молдові. - RT)», - заявив він.

Додон також повідомив про свою майбутню зустріч з главами країн - учасниць НАТО, яка відбудеться в Брюсселі на початку лютого.

Як відомо, Додон відомий своїми проросійськими поглядами. Зокрема, він виступив із заявою про приналежність окупованого Криму Росії. Він неодноразово стверджував про свій намір відновити зовнішньополітичні відносини з Росією.

Раніше Додон заявив, що Молдова може анулювати укладену в 2014 році угоду про асоціацію з ЄС для ухвалення «дорожньої карти» співпраці з Євразійським економічним співтовариством.

У свою чергу прем'єр-міністр Молдови Павел Філіп заявив, що Конституція Республіки Молдова не дозволяє президентові приймати рішення стосовно Угоди про асоціацію з Європейським союзом.