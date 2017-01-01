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    Президент Молдови скасує угоду про зближення з НАТО

    • Сьогодні, 11:31
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    Ігор Додон
    Ігор Додон

    Додон планує скасувати угоду про відкриття бюро зі зв'язків з НАТО

    Президент Молдови Ігор Додон має намір скасувати угоду про відкриття бюро зі зв'язків з НАТО в Кишиневі, пише RT.

    «Я буду працювати, щоб скасувати це рішення (про Угоду про відкриття бюро зі зв'язків з НАТО в Молдові. - RT)», - заявив він.

    Додон також повідомив про свою майбутню зустріч з главами країн - учасниць НАТО, яка відбудеться в Брюсселі на початку лютого.

    Як відомо, Додон відомий своїми проросійськими поглядами. Зокрема, він виступив із заявою про приналежність окупованого Криму Росії. Він неодноразово стверджував про свій намір відновити зовнішньополітичні відносини з Росією.

    Раніше Додон заявив, що Молдова може анулювати укладену в 2014 році угоду про асоціацію з ЄС для ухвалення «дорожньої карти» співпраці з Євразійським економічним співтовариством.

    У свою чергу прем'єр-міністр Молдови Павел Філіп заявив, що  Конституція Республіки Молдова не дозволяє президентові приймати рішення стосовно Угоди про асоціацію з Європейським союзом.

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