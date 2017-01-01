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    Президент не розпускатиме парламент для дострокових виборів

    • Сьогодні, 21:25
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    Парламент повинен провести свої чергові парламентські вибори в 2019 році, зазначив Порошенко

    Президент України Петро Порошенко виступає проти дострокових парламентських виборів в Україні.

    Про це він заявив в інтерв'ю українським телеканалам.

    «Парламент повинен провести свої чергові парламентські вибори в 2019 році», – сказав президент.

    За його словами, Україна повинна використовувати час до виборів на впровадження необхідних реформ в країні.

    «Оскільки відповідно до Конституції, рішення про дострокові парламентські вибори і про розпуск парламенту ухвалює виключно президент України, я хочу заспокоїти цих опозиціонерів і відзначити, що ніяких дострокових парламентських виборів, в яких зацікавлена Росія для дестабілізації ситуації, я їм не подарую», – зауважив Порошенко.

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