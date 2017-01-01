Президент не розпускатиме парламент для дострокових виборів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Парламент повинен провести свої чергові парламентські вибори в 2019 році, зазначив Порошенко

Президент України Петро Порошенко виступає проти дострокових парламентських виборів в Україні.

Про це він заявив в інтерв'ю українським телеканалам.

«Парламент повинен провести свої чергові парламентські вибори в 2019 році», – сказав президент.

За його словами, Україна повинна використовувати час до виборів на впровадження необхідних реформ в країні.

«Оскільки відповідно до Конституції, рішення про дострокові парламентські вибори і про розпуск парламенту ухвалює виключно президент України, я хочу заспокоїти цих опозиціонерів і відзначити, що ніяких дострокових парламентських виборів, в яких зацікавлена Росія для дестабілізації ситуації, я їм не подарую», – зауважив Порошенко.