Президент Німеччини занепокоєний можливістю втручання Росії у вибори

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Йоахім Ґаук нагадав про брехню з РФ, наче біженці в у ФРН зґвалтували молоду російськомовну громадянку Німеччини

Президент ФРН Йоахім Ґаук, який 18 березня залишає свою посаду, нагадав, що Берліну варто побоюватися можливого втручання Москви у виборчу кампанію до німецького бундестагу.

«Було б наївно вважати, що цього вдасться повністю уникнути», - зазначив він в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag, передає «Укрінформ».

«Ми хотіли б конструктивних відносин з Москвою, - підкреслив Ґаук. - Тим не менше, від нас вимагається особлива пильність з урахуванням того, що, наприклад, близько півтора років тому там навіть на урядовому рівні звучали хибні твердження, ніби біженці в Німеччині зґвалтували молоду російськомовну громадянку ФРН, що не могло не сприяти формуванню певних настроїв у середовищі пізніх переселенців з країн колишнього СРСР», - підкреслив федеральний президент.

Говорячи про свою політичну спадщину, Йоахім Ґаук закликав пам'ятати, що свобода зрілої особистості завжди нерозривно пов'язана з готовністю брати на себе відповідальність. Він зазначив, що Німеччину рухають вперед, в першу чергу, її жителі. «Багато з нас, на жаль, дуже рідко віддають собі в цьому звіт, оскільки погляди громадськості часто звернені, насамперед, на те, що не так добре вдається», - резюмував політик.

На посту президента ФРН Ґаука 19 березня, після церемонії інавгурації, змінить Франк-Вальтер Штайнмайєр. Вибори до бундестагу відбудуться 24 вересня 2017 року.