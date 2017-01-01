Президент очікує, що Україна отримає транш МВФ у березні

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Порошенко заявив, що Україна виконала усі вимоги фонду

Україна може отримати 1 млрд дол. від МВФ у березні. Про це в інтерв’ю українським телеканалам заявив Президент України Петро Порошенко.

«Як мені обіцяла К.Лагард, ми отримаємо 1 млрд дол. (від МВФ — ред.) і, я сподіваюся, це станеться ще в березні», — сказав Порошенко.

Він нагадав, що 20 березня відбудеться засідання ради директорів МВФ.

«Я пишаюся, що ми перша команда, яка забезпечила четвертий транш (МВФ — ред.)», — сказав Порошенко, додавши, що Україна виконала усі вимоги фонду.

Джерело: УНН