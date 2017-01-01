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    Президент очікує, що Україна отримає транш МВФ у березні

    • Вчора, 22:28
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    Порошенко заявив, що Україна виконала усі вимоги фонду

    Україна може отримати 1 млрд дол. від МВФ у березні. Про це в інтерв’ю українським телеканалам заявив Президент України Петро Порошенко.

    «Як мені обіцяла К.Лагард, ми отримаємо 1 млрд дол. (від МВФ — ред.) і, я сподіваюся, це станеться ще в березні», — сказав Порошенко.

    Він нагадав, що 20 березня відбудеться засідання ради директорів МВФ.

    «Я пишаюся, що ми перша команда, яка забезпечила четвертий транш (МВФ — ред.)», — сказав Порошенко, додавши, що Україна виконала усі вимоги фонду.

    Джерело: УНН

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