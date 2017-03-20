Президент ПАРЄ привіз до Сирії делегацію Держдуми Росії

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Як відомо, російські делегати не є членами ПАРЄ, оскільки вони, уникаючи санкцій, відмовилися подавати до Страсбурга перелік своєї делегації

До Сирії прибула делегація депутатів ПАРЄ та Держдуми Росії на чолі з головою Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунтом, попри те, що Аграмунт не був уповноважений Асамблеєю чи її органами на здійснення такого візиту.

Про це повідомляє російський «Первый канал».

За інформацією російського каналу, разом з Аргамунтом у Сирію 20 березня прилетіли депутати з Чехії, Бельгії, Сербії та Італії, а також депутати Держдуми Росії.

Саме російські депутати організували цей візит.

«Росія не пішла з ПАРЄ, і найкращим показником цього є те, що сьогодні разом із нами тут, у Сирії, голова Парламентської асамблеї. Парламентську асамблею Ради Європи повільно, але вірно заповнює здоровий глузд стосовно того, що відбувається щодо Росії, щодо ролі Росії в Європі, щодо ролі Росії в протистоянні міжнародному тероризму тут, на території Сирії, і саме тому наші колеги тут», – заявив голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький.

Водночас, варто зауважити, що насправді російські делегати не є членами ПАРЄ, оскільки вони, уникаючи санкцій, відмовилися подавати до Страсбурга перелік своєї делегації.

Також лишається незрозумілим статус Аграмунта на чолі делегації, адже ані Асамблея, ані її органи не уповноважували його на такі дії.

Нагадаємо, у 2014 році ПАРЄ ухвалила резолюцію та позбавила російську делегацію права голосу на рік через анексію Криму. У відповідь російська делегація припинила участь у роботі ПАРЄ. У 2016 та 2017 роках Росія не надіслала у Страсбург список своєї делегації, тим самим уникла голосування, на якому мало б вирішитися питання продовження припинення права голосу.

Торік президент ПАРЄ Педро Аграмунт виступив з ініціативою повернути Росію до Асамблеї. А вже цього року російська делегація в ПАРЄ вимагала змінити правила, аби вона могла повернутися до роботи в Асамблеї.