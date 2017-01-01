Президент підписав указ щодо відзначення 21-ї річниці Конституції України

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Фото: АП Петро Порошенко

Указ набирає чинності з дня його опублікування

Президент України Петро Порошенко підписав указ № 111/2017 «Про відзначення 21-ї річниці Конституції України». Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Порошенко доручив Кабінету міністрів України розробити та затвердити відповідний план заходів та забезпечити його виконання. Зокрема, указ містить завдання центральним та місцевим органам виконавчої влади щодо організації заходів з нагоди 21-ї річниці Конституції України.

«Кабінету міністрів також доручено забезпечити широке висвітлення в засобах масової інформації заходів із відзначення 21-ї річниці Конституції України, трансляцію тематичних теле- та радіопередач», - йдеться у повідомленні.

Крім того, глава держави доручив Міністерству закордонних справ України організувати проведення закордонними дипломатичними установами України заходів за участю української громадськості за кордоном.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що державне свято 28 червня, День Конституції України, є ще одним додатковим вихідним у перший місяць літа.