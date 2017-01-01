Президент підписав закон про державну підтримку кіномистецтва



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Минулого разу після ухвалення закону парламентом президент наклав вето на даний документ, потім його ухвалили із поправками глави держави

Президент України Петро Порошенко підписав закон 1977-VIII Про державну підтримку кінематографії в Україні. Відповідні дані містяться на сайті Верховної Ради.

Докуент набере чинності після публікації в офіційному виданні.

Як зазначалося раніше, метою державної підтримки кінематографії є:

створення належних правових та економічних умов, необхідних для розвитку кінематографії;

формування економічно самодостатньої, конкурентоспроможної на міжнародних ринках індустрії кінематографії, виробництва фільмів, інших аудіовізуальних творів;

створення сприятливих умов і розвиток сучасної інфраструктури для виробництва, демонстрування та розповсюдження фільмів;

створення сприятливого режиму оподаткування та надання державою підтримки для виробництва, демонстрації і розповсюдження національних фільмів в Україні і за кордоном;

збільшення податкових надходжень в бюджет за рахунок розвитку індустрії кінематографії;

впровадження механізмів залучення позабюджетних коштів, у тому числі іноземних інвестицій та коштів від іноземних суб'єктів кінематографії;

популяризація українських цінностей, української мови і культури, підвищення інтересу масового глядача до національних фільмів;

створення належних правових механізмів для захисту прав інтелектуальної власності;

створення якісної освітньої бази для підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері кінематографії;

створення умов для збільшення кількості робочих місць, посилення соціальних гарантій працівникам кінематографії;

розвиток матеріально-технічної бази кінематографії, виробництва, демонстрації, розповсюдження і популяризації фільмів;

активізація міжнародного, міждержавного, зовнішньоекономічного співробітництва та покращення іміджу України на міжнародному ринку як країни, що має розвинену і висококонкурентну індустрію кінематографії.

Нагадаємо, даний документ Верховна Рада вже ухвалювала в цілому в минулому році, однак Петро Порошенко ветував його. Президент запропонував доопрацювати механізм надання державної субвенції для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених суб’єктом кінематографії при виробництві фільму, з урахуванням принципів, визначених бюджетним і податковим законодавством, виклавши його в окремому законі.