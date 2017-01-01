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    Президент підписав закон про державну підтримку кіномистецтва

    • Сьогодні, 18:18
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    Минулого разу після ухвалення закону парламентом президент наклав вето на даний документ, потім його ухвалили із поправками глави держави

    Президент України Петро Порошенко підписав закон 1977-VIII Про державну підтримку кінематографії в Україні. Відповідні дані містяться на сайті Верховної Ради.

    Докуент набере чинності після публікації в офіційному виданні.

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    Як зазначалося раніше, метою державної підтримки кінематографії є:

    • створення належних правових та економічних умов, необхідних для розвитку кінематографії;
    • формування економічно самодостатньої, конкурентоспроможної на міжнародних ринках індустрії кінематографії, виробництва фільмів, інших аудіовізуальних творів;
    • створення сприятливих умов і розвиток сучасної інфраструктури для виробництва, демонстрування та розповсюдження фільмів;
    • створення сприятливого режиму оподаткування та надання державою підтримки для виробництва, демонстрації і розповсюдження національних фільмів в Україні і за кордоном;
    • збільшення податкових надходжень в бюджет за рахунок розвитку індустрії кінематографії;
    • впровадження механізмів залучення позабюджетних коштів, у тому числі іноземних інвестицій та коштів від іноземних суб'єктів кінематографії;
    • популяризація українських цінностей, української мови і культури, підвищення інтересу масового глядача до національних фільмів;
    • створення належних правових механізмів для захисту прав інтелектуальної власності;
    • створення якісної освітньої бази для підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері кінематографії;
    • створення умов для збільшення кількості робочих місць, посилення соціальних гарантій працівникам кінематографії;
    • розвиток матеріально-технічної бази кінематографії, виробництва, демонстрації, розповсюдження і популяризації фільмів;
    • активізація міжнародного, міждержавного, зовнішньоекономічного співробітництва та покращення іміджу України на міжнародному ринку як країни, що має розвинену і висококонкурентну індустрію кінематографії.

    Нагадаємо, даний документ Верховна Рада вже ухвалювала в цілому в минулому році, однак Петро Порошенко ветував його. Президент запропонував доопрацювати механізм надання державної субвенції для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених суб’єктом кінематографії при виробництві фільму, з урахуванням принципів, визначених бюджетним і податковим законодавством, виклавши його в окремому законі.

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