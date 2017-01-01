Президент підписав закон про державну підтримку кіномистецтва
- Сьогодні, 18:18
-
Розсилка
Минулого разу після ухвалення закону парламентом президент наклав вето на даний документ, потім його ухвалили із поправками глави держави
Президент України Петро Порошенко підписав закон 1977-VIII Про державну підтримку кінематографії в Україні. Відповідні дані містяться на сайті Верховної Ради.
Докуент набере чинності після публікації в офіційному виданні.
Як зазначалося раніше, метою державної підтримки кінематографії є:
- створення належних правових та економічних умов, необхідних для розвитку кінематографії;
- формування економічно самодостатньої, конкурентоспроможної на міжнародних ринках індустрії кінематографії, виробництва фільмів, інших аудіовізуальних творів;
- створення сприятливих умов і розвиток сучасної інфраструктури для виробництва, демонстрування та розповсюдження фільмів;
- створення сприятливого режиму оподаткування та надання державою підтримки для виробництва, демонстрації і розповсюдження національних фільмів в Україні і за кордоном;
- збільшення податкових надходжень в бюджет за рахунок розвитку індустрії кінематографії;
- впровадження механізмів залучення позабюджетних коштів, у тому числі іноземних інвестицій та коштів від іноземних суб'єктів кінематографії;
- популяризація українських цінностей, української мови і культури, підвищення інтересу масового глядача до національних фільмів;
- створення належних правових механізмів для захисту прав інтелектуальної власності;
- створення якісної освітньої бази для підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері кінематографії;
- створення умов для збільшення кількості робочих місць, посилення соціальних гарантій працівникам кінематографії;
- розвиток матеріально-технічної бази кінематографії, виробництва, демонстрації, розповсюдження і популяризації фільмів;
- активізація міжнародного, міждержавного, зовнішньоекономічного співробітництва та покращення іміджу України на міжнародному ринку як країни, що має розвинену і висококонкурентну індустрію кінематографії.
Нагадаємо, даний документ Верховна Рада вже ухвалювала в цілому в минулому році, однак Петро Порошенко ветував його. Президент запропонував доопрацювати механізм надання державної субвенції для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених суб’єктом кінематографії при виробництві фільму, з урахуванням принципів, визначених бюджетним і податковим законодавством, виклавши його в окремому законі.