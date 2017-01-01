Президент підписав закон про діяльність закладів охорони здоров'я

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Президент Петро Порошенко

Закон вводиться в дію через шість місяців з дня набрання чинності

Президент України Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства з питань діяльності установ охорони здоров'я». Про це йдеться в повідомленні його прес-служби.

Закон передбачає реформування системи охорони здоров'я України для створення мережі державних і комунальних медичних установ з достатнім рівнем самостійності для ефективного і своєчасного медичного забезпечення населення. Згідно з текстом документа, у закладів охорони здоров'я з'явилася можливість отримання фінансової та управлінської автономії для забезпечення фінансових, матеріально-технічних ресурсів системи охорони здоров'я.

При цьому існуючу мережу державних і комунальних закладів охорони здоров'я не буде скорочено, ці установи залишаться у державній та комунальній власності і не підлягають приватизації.

Документ також спрощує порядок реорганізації закладів охорони здоров'я – державних та комунальних закладів – у казенні підприємства та комунальні некомерційні підприємства; уточнює існуючу гарантію, що кошти, не використані закладом охорони здоров'я (крім державних та комунальних закладів) у поточному році, не вилучатимуться і можуть бути використані на фінансування діяльності установи (зокрема на оновлення матеріально-технічної бази); врегульовує окремі питання, пов'язані з договорами про медичне обслуговування населення, які полягатимуть у відповідності зі спеціальним порядком, затвердженим Кабміном.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання чинності.