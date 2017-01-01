Президент підписав закон про надання землі під Музей Революції гідності

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Музей Революції гідності буде побудовано на вулиці Інститутській у Києві

Президент Петро Порошенко підписав закон, яким передбачається виділення земельної ділянки на Алеї Героїв Небесної сотні для будівництва Музею Революції гідності.

Про це повідомляє у вівторок прес-служба Глави держави.

«Закон був прийнятий Верховною Радою України 21 лютого 2017 року. Раніше цей документ був визначений Главою держави як невідкладний для першочергового розгляду парламентом. Ухвалення Закону спрямоване на вирішення питання про надання земельної ділянки на Алеї Героїв Небесної Сотні (вул. Інститутська, 3) у Печерському районі міста Києва із земель комунальної власності в користування Національному меморіальному комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності. Відповідна ділянка надається для будівництва, експлуатації та обслуговування меморіально-музейного комплексу», - йдеться у повідомленні.

Згідно із законом, подальша зміна цільового призначення або власника (користувача) відповідної земельної ділянки та передача цієї ділянки або її частини чи приміщень меморіально-музейного комплексу в оренду/суборенду забороняється.

Закон встановлює, що будівництво меморіально-музейного комплексу має бути здійснено відповідно до проекту, розробленого за результатами відкритого конкурсу на кращий проект цього комплексу. Конкурс має бути проведений у порядку, установленому Кабінетом міністрів України, а проект будівництва – затверджено з урахуванням результатів громадського обговорення конкурсних пропозицій.