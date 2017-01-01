Президент підписав закон про оподаткування дивідендів

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АП Петро Порошенко

Норми закону застосовуються з січня 2017

Президент України Петро Порошенко підписав закон №1989-19, яким виправлена технічна помилка про дату вступу в силу норми про оподаткування доходів у вигляді дивідендів за ставкою 9%. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Цей закон спрямований на усунення суперечностей між Податковим кодексом та Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні» від 23 березня 2017 року № 1989-VIII. Зокрема, внесеними змінами усувається прив'язка ставки (9%) податку на доходи фізичних осіб до прийняття закону про Службу фінансових розслідувань.

При цьому норми закону діють на податкові періоди, починаючи з 1 січня 2017 року. Законом передбачається, що дивіденди, нараховані після 1 січня поточного року, будуть обкладатися ставкою прибуткового податку у розмірі 9%.