Президент підписав закон про заборону антиукраїнських книг з Росії

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Антиукраїнські книги

Аналіз та оцінку видавничої продукції здійснюватиме спеціальна експертна рада

Президент Петро Порошенко підписав закон щодо обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту.

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, відповідний закон №1780-VIII повернуто з підписом Президента.

Документ передбачає запровадження дозвільного принципу для книг російського походження. Це не стосуватиметься російськомовних книг, виданих в Україні (за винятком окупованих територій).

«Видавнича продукція, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, може бути ввезена на митну територію України та розповсюджена на її території, за умови наявності відповідного дозволу, крім видавничої продукції, що ввозиться громадянами в ручній поклажі або супроводженому багажі загальною кількістю не більше 10 примірників», - йдеться у законі.

У документі також зазначається, що дозволи на ввезення надаватиме центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в інформаційній сфері.

«Аналіз та оцінку видавничої продукції щодо віднесення її до такої, яка не дозволена до розповсюдження на території України, здійснює експертна рада центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в інформаційній сфері, яка формується з представників органів державної влади, галузевих асоціацій, спілок, громадського експертного середовища, видавців, провідних діячів культури, мистецтва, науки і освіти, соціальних психологів, медіаекспертів та інших фахівців інформаційної сфери», - зазначається у законі.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.