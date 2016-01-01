Президент Польщі підписав закон про створення Військ територіальної оборони

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Президент Польщі Анджей Дуда

Війська територіальної оборони будуть новим, п'ятим видом Збройних сил Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про створення Військ територіальної оборони, передає Польське радіо.

Відповідно до закону, Війська територіальної оборони є новим видом Збройних сил Польщі поряд з Сухопутними військами, Військово-повітряними силами, Військово-морським флотом і Спеціальними військами Польщі.

Зазначається, що вони зможуть проводити військові дії на суші спільно з оперативними військами, а також вести антикризові і антитерористичні дії.

Війська територіальної оборони також повинні будуть боротися з невійськовими загрозами, вести просвітницьку та інформаційну діяльність.

Планується, що в 2018 році даний вид Збройних сил буде налічувати близько 35 тисяч солдатів, а в 2019 році - близько 53 тисяч. За оцінками уряду, вартість створення і експлуатації Військ територіальної оборони складе 3,6 млрд злотих (близько 818 млн євро).

Повідомляється, що територіальна оборона в новій формі буде створена вже на початку 2017 року.