Президент посилив відповідальність військових за адміністративні порушення

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Зміни передбачають підвищення рівня військової дисципліни серед військових ЗСУ

Президент Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності військовослужбовців та деяких інших осіб».

Про це повідомляє прес-центр адміністрації очільника держави.

Ці зміни передбачають підвищення рівня військової дисципліни серед членів ЗСУ, а також військовозобов’язаних та резервістів під час проходження зборів, удосконалення порядку притягнення зазначених осіб до відповідальності за скоєння військових адміністративних правопорушень.

Таким чином, закон має посилити відповідальність бійців, військовозобов’язаних та резервістів під час проходження зборів за порушення правил водіння або експлуатації машин, якщо вони на той час були у стані алкогольного сп’яніння.

Це також посилить відповідальність за скоєння ними військових адміністративних правопорушень, у разі невиконання (неналежного виконання) ними своїх службових обов’язків, порушення військової дисципліни або громадського порядку.

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