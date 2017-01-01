Президент позбавив Ківалова посади члена Венеційської комісії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Ківалов

Звільнене місці посів Головатий

Президент Петро Порошенко позбавив Сергія Ківалова посади члена Європейської комісії «За демократію через право» (Венеційської комісії) і призначив замість нього Сергія Головатого.

Головатий раніше був заступником Ківалова у Венеційській комісії. Він також є засновником благодійного фонду «Українська правнича фундація», член-кореспондентом Національної академії юридичних наук України.

Іншого заступника Ківалова - Володимира Пилипенка - звільнено.

Відповідні укази з'явилися на сайті глави держави в суботу, хоча датовані 16 березня.

Європейська Комісія за демократію через право, більш відома за назвою міста, де вона збирається, як Венеційська Комісія, була утворена невдовзі після падіння Берлінської стіни 1990 року. Вона відіграла ключову роль у прийнятті східноєвропейськими країнами конституцій, які відповідають стандартам європейської конституційної спадщини.

Ківалова призначив до Венеційської комісії 2013 року тодішній президент Віктор Янукович.