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    Президент: Примусової евакуації із зони АТО не буде

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    Прес-конференція Петра Порошенка
    Прес-конференція Петра Порошенка

    За словами Порошенка, кількість обстрілів з квітня скоротилася втричі

    Примусової евакуації з зони проведення антитерористичної операції не буде. Про це сказав президент Петро Порошенко на прес-конференції 14 травня в Києві, відповідаючи на запитання, чи планується рішення щодо евакуації людей із сірої зони і зокрема з Авдіївки.

    «Ніякої примусової евакуації не буде. Лише добровільно», – наголосив глава держави.

    Він зазначив, що не бачить необхідності організувати примусову евакуацію і пояснив чому.

    «Якщо ми тікаємо від обстрілів, то дальність обстрілів, які мають на озброєнні російські війська, на сьогоднішній день, то в систем залпового вогню перевищують 130 і 140 кілометрів (СЗВ «Торнадо»). Куди ж евакуювати? Я вважаю, ми маємо діяти з точністю до навпаки: зупинити вогонь», - сказав глава держави.

    Президент також зазначив, що під час зимових подій в Авдіївці, коли через обстріл бойовиків місто залишилося без світла, тепла і води, пропозицією про добровільну евакуацію скористалися тільки 126 дітей, інші залишилися.

    За його словами, тоді вся країна кинулася на допомогу Авдіївці.

    Президент також згадав, що, в ході телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним у березні, коли мова йшла про долю заручників, обговорювалася пропозиція ввести великодне припинення вогню з 1 квітня.

    За словами Порошенка, кількість обстрілів з цього моменту скоротилася більш ніж в 3 рази, і бойовики рідше стали використовувати важку артилерію.

    У той же час глава держави зазначив, що зараз «ми бачимо протилежну тенденцію, і кількість обстрілів починає збільшуватися».

    Як відомо, внаслідок обстрілу бойовиками приватного сектору Авдіївки  ввечері 13 травня загинули четверо мирних мешканців і один отримав важкі поранення.

    Петро Порошенко АТО обстріл
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