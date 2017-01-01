Президент: Примусової евакуації із зони АТО не буде

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Прес-конференція Петра Порошенка

За словами Порошенка, кількість обстрілів з квітня скоротилася втричі

Примусової евакуації з зони проведення антитерористичної операції не буде. Про це сказав президент Петро Порошенко на прес-конференції 14 травня в Києві, відповідаючи на запитання, чи планується рішення щодо евакуації людей із сірої зони і зокрема з Авдіївки.

«Ніякої примусової евакуації не буде. Лише добровільно», – наголосив глава держави.

Він зазначив, що не бачить необхідності організувати примусову евакуацію і пояснив чому.

«Якщо ми тікаємо від обстрілів, то дальність обстрілів, які мають на озброєнні російські війська, на сьогоднішній день, то в систем залпового вогню перевищують 130 і 140 кілометрів (СЗВ «Торнадо»). Куди ж евакуювати? Я вважаю, ми маємо діяти з точністю до навпаки: зупинити вогонь», - сказав глава держави.

Президент також зазначив, що під час зимових подій в Авдіївці, коли через обстріл бойовиків місто залишилося без світла, тепла і води, пропозицією про добровільну евакуацію скористалися тільки 126 дітей, інші залишилися.

За його словами, тоді вся країна кинулася на допомогу Авдіївці.

Президент також згадав, що, в ході телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним у березні, коли мова йшла про долю заручників, обговорювалася пропозиція ввести великодне припинення вогню з 1 квітня.

За словами Порошенка, кількість обстрілів з цього моменту скоротилася більш ніж в 3 рази, і бойовики рідше стали використовувати важку артилерію.

У той же час глава держави зазначив, що зараз «ми бачимо протилежну тенденцію, і кількість обстрілів починає збільшуватися».

Як відомо, внаслідок обстрілу бойовиками приватного сектору Авдіївки ввечері 13 травня загинули четверо мирних мешканців і один отримав важкі поранення.