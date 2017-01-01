Президент присвоїв капітану Кизилу звання Героя України посмертно

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23-річний випускник львівської Академії сухопутних військ Андрій Ккизило загинув 30 січня в боях під Авдіївкою

Президент України присвоїв звання Героя України та нагородив орденом «Золота Зірка» капітана, заступника командира механізованого батальйону 72 ОМБр Андрія Кизила (посмертно).

Як повідомили у АП, високою державною нагородою капітан Андрій Кизило відзначений за особисту мужність і героїзм, незламність духу, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу.

Андрій Кизило родом із Черкащини. Після закінчення війського вишу потрапив на службу на Донбас, пройшов усі гарячі точки фронту. Останнім часом служив біля Авдіївки. Капітан Кизило загинув від осколкового поранення під час бою. Поховали його в середу в рідній Умані.

У військового залишилася дружина і 8-місячний син.

Як повідомлялось, за дві останні доби внаслідок загострення бойових дій під Авдіївкою загинуло семеро українських військових, ще 35 було поранено.

Сьогодні на Майдані Незалежності в Києві попрощались з бійцями, які загинули 29-30 січня поблизу Авдіївки від осколкових поранень. Серед них, зокрема, бійці 72-ї механізованої бригади: капітан Андрій Кизило, молодший сержант Володимир Бальченко, солдат Дмитро Оверченко і сержант Володимир Крижанський.

У мережі також сьогодні з'явилося останнє прижиттєве відео загиблого 28-річного Дмитра Оверченка.

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