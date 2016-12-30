Президент привітав Христю Фріланд із призначенням на посаду глави МЗС Канади

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Журналістську кар'єру Христя Фріланд починала в Україні

Президент України Петро Порошенко привітав канадського політика українського походження Христю Фріланд із призначенням на посаду міністра закордонних справ Канади в оновленому канадському уряді.

«Пишаємося і підтримуємо!» – написав Порошенко у фейсбуці.

Міністр міжнародної торгівлі Канади Христя Фріланд, яка має українське походження, буде призначена міністром закордонних справ країни за рішенням прем'єр-міністра Джастіна Трюдо змінити склад уряду.

Христя Фріланд народилася в канадському місті Піс-Рівер в провінції Альберта. Її мати, Галина Хом'як-Фріланд, українка за походженням.

Журналістську кар'єру Фріланд починала в Україні як стрингер Financial Times, The Washington Post і The Economist.

Також вона працювала в Financial Times в Лондоні заступником редактора, редактором британських новин, начальником московського бюро, кореспондентом у Східній Європі, редактором вікенд-і редактором видання FT.com.

Згодом вона оголосила про намір балотуватися на виборах до парламенту Канади від Ліберальної партії.

Вона виграла внутрішньопартійні праймеріз 15 вересня 2013 року і була обрана до парламенту 25 листопада.