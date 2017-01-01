Президент призначив голову Слов'янської районної державної адміністрації

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Президент України Петро Порошенко

Новим головою районної держадміністрації став Євген Данилюк

Президент Петро Порошенко підписав розпорядження про призначення Євгена Данилюка головою Слов'янської районної державної адміністрації Донецької області. Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

«Призначити Данилюка Євгена Івановича головою Слов’янської районної державної адміністрації Донецької області з 12 травня 2017 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства», - йдеться у повідомленні.

Євген Данилюк в лютому цього року виграв конкурс на зайняття посади керівника Слов'янської РДА, а раніше він був начальником оперативного забезпечення на окремих територіях зони АТО головного управління Державної фіскальної служби Донецької області.