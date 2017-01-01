Президент розповів, чому не хоче дострокових виборів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Склад нової Ради виявився б настільки «строкатим» і роздрібленим, що годі було б і сподіватися на створення хоча б якоїсь коаліції – Порошенко

Передвиборна кампанія поставила б на паузу всі реформи, як мінімум на рік. Про це під час Ради регіонального розвитку заявив Петро Порошенко.

«Склад нової Ради виявився б настільки «строкатим» і роздрібленим, що годі було б і сподіватися на створення хоча б якоїсь коаліції. Ось чому я категорично проти перевиборів, яких найголосніше вимагає так звана широка опозиція. А кістяк цієї широкої опозиції – це дві партії, які вісім років тому якимось дивом не створили широку коаліцію. Які з 2006 по 2014 рік по черзі мінялися біля державного керма, за якими ми і досі прибираємо. Вони трохи змінили назви, здійснили легкий ребрендинг, але від цього не стали новими. І демократія працює тоді, коли сьогоднішніх при владі замінюють завтрашні, а не вчорашні», – сказав він.

Президент також заявив, що щиро поважає вибори, в тому числі й дочасні. «Хочу нагадати, що саме їх ініціював, коли в тому була реальна потреба, коли в українській Верховній Раді після Революції гідності панували комуністи та регіонали. Я регулярно вивчаю опитування громадської думки і не бачу жодної перспективи, аби внаслідок позачергового голосування було обрано парламент з більшим реформаторським потенціалом, ніж той, який працює зараз», – зазначив він.

Крім того, президент назвав блокаду Донбасу подарунком Путіну.

Як повідомлялося, Порошенко на Раді заявив, що був шокований статками українських чиновників і додав, що він заробив свій капітал у результаті «тяжкої ризикованої праці». Також Порошенко пожартував, що йому пропонували відправити на переговори з МВФ Тимошенко, Парасюка, Семенченка та Садового.