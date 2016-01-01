Президент Румунії не захотів бачити прем'єром кримську татарку

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Севіль Шайдех

Існує припущення, що відмова може бути через чоловіка-сирійця пані Шайдех

Президент Румунії Клаус Йоханніс відкинув пропозицію соціал-демократичної партії, яка перемогла на виборах, вперше призначити жінку-мусульманку, кримську татарку прем'єр-міністром країни, передає The Guardian.

Йоханніс не назвав ніяких підстав для відмови від висунення Севіль Шайдех від соціал-демократів (PSD), але було припущення, що це може бути через її чоловіка сирійця.

«Я проаналізував усі аргументи за і проти і вирішив відхилити цю пропозицію. Я звертаюся до партії зробити вибір на користь іншої людини», — завив Йоханніс.

Тепер соціал-демократична партія, яка перемогла на виборах 11 грудня, висуне нову кандидатуру прем’єра.

Нагадаємо, від представників соціал-демократичної партії на посаду прем’єра-міністра у Румунії висунули мусульманку Севіль Шайдех.

52-річна Шайде у 2015 році була міністром регіонального розвитку Румунії. Для призначення на посаду прем’єра, її кандидатуру має схвалити президент Клаус Йоханніс та парламент, більшість у якому після виборів 11 грудня має Соціал-демократична партія.