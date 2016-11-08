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    Президент Словенії розповів Порошенку, про що він розмовляв з Путіним

    • Сьогодні, 18:46
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    Подробиці перемовин не розголошуються

    Президент Республіки Словенія Борут Пахор поінформував Президента України Петра Порошенка про підсумки його візиту у Москву та Берлін. Про це повідомляє прес-служба глави Української держави.

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    «Президент Пахор поінформував українську сторону про підсумки його переговорів у Москві та Берліні»,- йдеться у повідомленні.

    Подробиці переговорів не повідомляються.

    Втім, відомо, що Путін заявив про готовність зустрітися з Трампом у Словенії.

    Нагадаємо, Порошенко і Пахор домовилися про відновлення прямих авіарейсів між Любляною та Києвом.

    В свою чергу Порошенко запросив Пахора ще раз відвідати Україну з офіційним візитом.

    Нагадаємо, Петро Порошенко відвідав Словенію 8 листопада 2016 року, де було підписано низку угод.

    Також   Порошенко у Словенії відкрив пам'ятник «мандруючому філософу» Сковороді.

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