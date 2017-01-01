Президент Трамп підписав перші укази

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Документи Трамп підписав в оточенні родини та журналістів

Президент США Дональд Трамп в Овальному кабінеті підписав перші укази.

Перші офіційні документи на посаді президента США Дональд Трамп підписав в оточенні родини та журналістів.

Також в Овальному кабінеті були діти. Підписуючи документи Трамп зазначив: «Які чудові діти, може дати їм ручки, бо ще подумають, що я жадібний».

Помічники Трампа підготували на підпис президенту США близько 200 документів.

Нагадаємо, Дональд Трамп склав присягу та офіційно приступив до обов’язків нового президента США.

Президент України Петро Порошенко привітав 45-го президента США Дональда Трампа з офіційним вступом на посаду.