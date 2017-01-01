Президент Туреччини збирається у травні на зустріч з Трампом

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Реджеп Ердоган та Дональд Трамп

Ердоган розраховує значно збільшити товарообіг із США

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що зустрінеться зі очільником США Дональдом Трампом в середині травня.

Про це повідомляє агентство «Анадолу».

«Зустріч з Трампом запланована на 16-17 травня», - пояснив Ердоган, додавши, що потрібно збільшити товарообіг із США до рівня 50 мільярдів доларів.

Ердоган висловив переконання у тому, що його візит у США буде «продуктивним і своєчасним».

В інтерв'ю телеканалу A News, президент Туреччини розповів, що на 15-16 травня у нього запланований візит у Китай, після чого він вирушить у США.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом і привітав його з результатами референдуму, який відбувся в Туреччині 16 квітня.