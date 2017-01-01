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    Президент Туреччини збирається у травні на зустріч з Трампом

    • Сьогодні, 05:58
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    Реджеп Ердоган та Дональд Трамп
    Реджеп Ердоган та Дональд Трамп

    Ердоган розраховує значно збільшити товарообіг із США

    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що зустрінеться зі очільником США Дональдом Трампом в середині травня.

    Про це повідомляє агентство «Анадолу».

    «Зустріч з Трампом запланована на 16-17 травня», - пояснив Ердоган, додавши, що потрібно збільшити товарообіг із США до рівня 50 мільярдів доларів.

    Ердоган висловив переконання у тому, що його візит у США буде «продуктивним і своєчасним».

    В інтерв'ю телеканалу A News, президент Туреччини розповів, що на 15-16 травня у нього запланований візит у Китай, після чого він вирушить у США.

    Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом і привітав його з результатами референдуму, який відбувся в Туреччині 16 квітня. 

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