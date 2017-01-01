Президент увів у дію рішення РНБО щодо протидії загрозам кібербезпеці

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Президент також затвердив основні показники держоборонзамовлення на 2017-2019рр

Президент України Петро Порошенко увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України Про загрози кібербезпеці держави та невідкладні заходи з їх нейтралізації.

Відповідний президентський указ №32/2017 від 13 лютого опубліковано на сайті глави держави.

Згідно з указом, контроль за виконанням рішення РНБО від 29 грудня 2016 року покладено на секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Окрім того, президент указом №31/2017 від 13 лютого увів у дію рішення РНБО від 27 січня Про основні показники державного оборонного замовлення на 2017 рік та 2018, 2019 роки.

Нагадаємо, на засіданні 29 грудня 2016 року РНБО прийняла доктрину інформаційної безпеки, яка спрямована на забезпечення національної безпеки України в інформаційній сфері.

Зокрема, доктрина визначає національні інтереси в інформаційній сфері, цілі, завдання, принципи, напрями, пріоритети та механізми формування і реалізації державної інформаційної політики.