Президент Венесуели розпочав процес зміни конституції
- Сьогодні, 23:22
-
Розсилка
Раніше Мадуро підписав указ про скликання установчих зборів на тлі протестів
Президент Венесуели Ніколас Мадуро розпочав процес зміни конституції.
Про це повідомляє агенство AFP.
Установчі збори у Венесуелі, які за конституцією головний інструмент влади держави, мають повноваження змінити існуючий державний лад країни.
Нагадаємо, 4 травня тисячі прихильників опозиції вийшли на вулиці венесуельської столиці Каракаса на знак протесту проти дій Мадуро.
Мадуро напередодні заявив, що нова конституція поверне країні мир і захистить від державного перевороту, у спробах якого президент звинувачує опозицію.
За опитуваннями, соціалісти Мадуро суттєво поступаються опозиції у рейтингах на тлі гіперінфляції та дефіциту основних товарів.
Опозиція рік тому здобула більшість у венесуельському парламенті і вважає, що змінами до конституції Мадуро прагне зберегти владу, зокрема, відкласти регіональні вибори та вибори президента.
#BREAKING Venezuela president launches contested constitution overhaul— AFP news agency (@AFP) 23 травня 2017 р.