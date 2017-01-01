Президент Венесуели розпочав процес зміни конституції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Венесуели Ніколас Мадуро

Раніше Мадуро підписав указ про скликання установчих зборів на тлі протестів

Президент Венесуели Ніколас Мадуро розпочав процес зміни конституції.

Про це повідомляє агенство AFP.

Установчі збори у Венесуелі, які за конституцією головний інструмент влади держави, мають повноваження змінити існуючий державний лад країни.

Нагадаємо, 4 травня тисячі прихильників опозиції вийшли на вулиці венесуельської столиці Каракаса на знак протесту проти дій Мадуро.

Мадуро напередодні заявив, що нова конституція поверне країні мир і захистить від державного перевороту, у спробах якого президент звинувачує опозицію.

За опитуваннями, соціалісти Мадуро суттєво поступаються опозиції у рейтингах на тлі гіперінфляції та дефіциту основних товарів.

Опозиція рік тому здобула більшість у венесуельському парламенті і вважає, що змінами до конституції Мадуро прагне зберегти владу, зокрема, відкласти регіональні вибори та вибори президента.