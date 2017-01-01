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    Порошенко прийде сьогодні на засідання фракції БПП

    • Сьогодні, 13:44
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    Глава фракції БПП Артур Герасимов.
    Глава фракції БПП Артур Герасимов.

    У заході також візьме участь прем'єр-міністр Володимир Гройсман

    Сьогодні, 10 квітня, відбудеться засідання фракції «Блок Петра Порошенка». Як повідомив під час погоджувальної ради глава фракції Артур Герасимов, у ньому візьмуть участь президент і прем’єр.

    «На сьогодні заплановано засідання фракції «Блок Петра Порошенко» за участю президента України та за участю прем'єр-міністра України», - розповів нардеп.

    Нагадаємо, з квітня головою парламентської фракції БПП замість Ігоря Гриніва було обрано народного депутата, представника президента у Верховній Раді Артура Герасимова.

    Раніше «Главком» повідомляв, що народний депутат України, екс-глава фракції БПП Ігор Гринів заявив, що вже до кінця року може скласти депутатський мандат.

    Петро Порошенко Володимир Гройсман Верховна Рада
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