Порошенко прийде сьогодні на засідання фракції БПП



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Глава фракції БПП Артур Герасимов.

У заході також візьме участь прем'єр-міністр Володимир Гройсман

Сьогодні, 10 квітня, відбудеться засідання фракції «Блок Петра Порошенка». Як повідомив під час погоджувальної ради глава фракції Артур Герасимов, у ньому візьмуть участь президент і прем’єр.

«На сьогодні заплановано засідання фракції «Блок Петра Порошенко» за участю президента України та за участю прем'єр-міністра України», - розповів нардеп.

Нагадаємо, з квітня головою парламентської фракції БПП замість Ігоря Гриніва було обрано народного депутата, представника президента у Верховній Раді Артура Герасимова.

Раніше «Главком» повідомляв, що народний депутат України, екс-глава фракції БПП Ігор Гринів заявив, що вже до кінця року може скласти депутатський мандат.