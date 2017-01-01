Президент вшанував пам'ять жертв нацистських концтаборів

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http://www.president.gov.ua Петро Порошенко з нагоди Міжнародного дня визволення в’язнів нацистських таборів вшанував пам'ять жертв нацизму

Обов’язок поколінь – берегти мир, зазначив Порошенко

Президент України Петро Порошенко з нагоди Міжнародного дня визволення в’язнів нацистських таборів вшанував пам'ять мільйонів жертв нацизму.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби глави держави.

«Сьогодні ми схиляємося перед світлою пам’яттю мільйонів жертв нацизму, безневинно страчених у концентраційних таборах, вшановуємо тих, хто, витримавши неймовірні страждання, зумів вижити», – йдеться у зверненні.

Також президент зазначив, що обов’язок нинішнього та майбутнього поколінь перед жертвами нацизму – берегти мир і не допустити подібних катастроф та відродження тоталітаризму.

Як повідомляв «Главком», Петро Порошенко хоче почути аргументи від очільниці Нацбанку Валерії Гонтаревої щодо її рішення піти у відставку. Про звільнення Гонтарева повідомила ЗМІ вчора, 10 квітня.