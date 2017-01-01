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    Президент вшанував пам'ять жертв нацистських концтаборів

    • Сьогодні, 13:52
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    <span lang="UK">Петро Порошенко з нагоди Міжнародного дня визволення в&rsquo;язнів нацистських таборів вшанував пам'ять жертв нацизму</span>
    http://www.president.gov.ua
    Петро Порошенко з нагоди Міжнародного дня визволення в’язнів нацистських таборів вшанував пам'ять жертв нацизму

    Обов’язок поколінь – берегти мир, зазначив Порошенко

    Президент України Петро Порошенко з нагоди Міжнародного дня визволення в’язнів нацистських таборів вшанував пам'ять мільйонів жертв нацизму.

    Про це йдеться у повідомленні прес-служби глави держави.

    «Сьогодні ми схиляємося перед світлою пам’яттю мільйонів жертв нацизму, безневинно страчених у концентраційних таборах, вшановуємо тих, хто, витримавши неймовірні страждання, зумів вижити», – йдеться у зверненні.

    Також президент зазначив, що обов’язок нинішнього та майбутнього поколінь перед жертвами нацизму – берегти мир і не допустити подібних катастроф та відродження тоталітаризму.

    Як повідомляв «Главком», Петро Порошенко хоче почути аргументи від очільниці Нацбанку Валерії Гонтаревої щодо її рішення піти у відставку. Про звільнення Гонтарева повідомила ЗМІ вчора, 10 квітня.

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