Президент вшанував пам'ять жертв нацистських концтаборів
- Сьогодні, 13:52
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Обов’язок поколінь – берегти мир, зазначив Порошенко
Президент України Петро Порошенко з нагоди Міжнародного дня визволення в’язнів нацистських таборів вшанував пам'ять мільйонів жертв нацизму.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби глави держави.
«Сьогодні ми схиляємося перед світлою пам’яттю мільйонів жертв нацизму, безневинно страчених у концентраційних таборах, вшановуємо тих, хто, витримавши неймовірні страждання, зумів вижити», – йдеться у зверненні.
Також президент зазначив, що обов’язок нинішнього та майбутнього поколінь перед жертвами нацизму – берегти мир і не допустити подібних катастроф та відродження тоталітаризму.
Як повідомляв «Главком», Петро Порошенко хоче почути аргументи від очільниці Нацбанку Валерії Гонтаревої щодо її рішення піти у відставку. Про звільнення Гонтарева повідомила ЗМІ вчора, 10 квітня.