Президент запевнив, що не гальмує питання надання автономії для кримських татар



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прес-конференція Петра Порошенка

За словами гаранта, важко буде знайти 300 голосів для внесенні відповідних змін у Конституцію

Помилкою української влади було те, що за 23 роки до початку російської агресії в Криму, вона не спромоглася забезпечити статус автономії для кримських татар. Про це під час своєї прес-конференції повідомив глава держави Петро Порошенко.

«Я готовий внести відповідні зміни до Конституції України, - сказав він. – Формат автономіє мені має запропонувати Конституційна комісія, в якій беруть участь, в тому числі, і представники Меджлісу. Думаю, це має бути зроблено найближчим часом».

Порошенко також додав, що не винний у затримці у вирішенні цього питання.

«Затримка не через президента. Президент готовий внести запропонований варіант. Надзвичайно важко знайти 300 голосів для цього в залі Верховної Ради», - сказав він.

Сьогодні, 14 травня, у День Європи, з нагоди надання Україні безвізового режиму з Європейським Союзом президент Петро Порошенко провів прес-конференцію.