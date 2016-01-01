Президент звільнив послів України у Греції та Македонії
- Сьогодні, 06:28
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Укази про звільнення розміщені на сайті президентаГлава Української держави Петро Порошенко 21 грудня звільнив українського посла у Греції Володимира Шкурова, і також посла у Македонії Юрія Гончарука.
Про це повідомляється на сайті президента.
«Звільнити Шкурова Володимира Анатолійовича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Грецькій Республіці», — йдеться в тексті указу №565/2016.
Також указом №564/2016 звільнено Юрія Гончарука з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Македонія.