Президент звільнив послів України у Греції та Македонії

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Укази про звільнення розміщені на сайті президента

Глава Української держави Петро Порошенко 21 грудня звільнив українського посла у Греції Володимира Шкурова, і також посла у Македонії Юрія Гончарука.

Про це повідомляється на сайті президента.

«Звільнити Шкурова Володимира Анатолійовича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Грецькій Республіці», — йдеться в тексті указу №565/2016.

Також указом №564/2016 звільнено Юрія Гончарука з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Македонія.