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    Президента Філіппін Дутерте звинувачують у масових вбивствах

    • Сьогодні, 13:55
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    Родріго Дутерте
    Родріго Дутерте

    У рамках антинаркотичної кампанії було вбито кілька тисяч людей

    У Філіппінах католицька церква назвала «терором проти бідних» кампанію по боротьбі з наркотиками, розгорнуту президентом Родріго Дутерте, передає «BBC». Заяву церкви було зачитано під час недільних проповідей у всіх парафіях країни.

     У рамках антинаркотичної кампанії було вбито кілька тисяч людей. Правозахисники та родичі загиблих стверджують, що жертвами поліції часто ставали беззахисні люди.

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    Минулого тижня президент тимчасово призупинив антинаркотичну кампанію через корупцію в рядах поліції. За словами Дутерте, близько 40% поліцейських залучені в незаконну діяльність. Він також пригрозив корумпованим чиновникам, що буде викидати їх з салону вертольота, як він, якщо вірити його власним словам, вже робив в минулому.

    Президент обіцяв відновити антинаркотичну кампанію після «очищення» поліції, причому боротьба з наркотиками триватиме аж до 2022 року, коли закінчаться президентські повноваження Дутерте. Очоливши країну, він пообіцяв викорінити наркобізнес і корупцію в країні, принісши в жертву - у разі необхідності - мільйони життів.

    У грудні минулого року він зізнався, що особисто вбив трьох наркоторговців.

    Як повідомлялося, раніше президент Філіппін Дутерте заявив, що власноруч вбивав підозрюваних під час боротьби з наркодилерами, коли був мером міста Давао.

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