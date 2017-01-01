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    Президентом Європейської Ради переобрано Туска

    • Сьогодні, 18:37
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    Дональд Туск 

    Дональд Туск обійматиме цю посаду до 2019 року

    Посаду президента Європейської Ради до 2019 року обійматиме 59-річний екс-прем'єр Польщі Дональд Туск. За його переобрання проголосували 27 із 28 глав держав і урядів країн-членів Європейського Союзу в ході саміту ЄС у четвер, 9 березня.

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    Проти переобрання Туска активно виступала Польща. Напередодні польська прем'єрка Беата Шидло направила лідерам країн Євросоюзу листа, у якому йшлося про те, що Туск на цій посаді «грубо порушив» принципи політичного нейтралітету і втрутився у внутрішні справи Польщі.

    Критика на його адресу пов'язана з тим, що Туск фактично висловився на підтримку запровадження Брюсселем санкцій проти Варшави через її відмову дотримуватися «верховенства закону і стандартів демократії».

    Джерело: DW

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