Президентом Європейської Ради переобрано Туска

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Дональд Туск

Дональд Туск обійматиме цю посаду до 2019 року

Посаду президента Європейської Ради до 2019 року обійматиме 59-річний екс-прем'єр Польщі Дональд Туск. За його переобрання проголосували 27 із 28 глав держав і урядів країн-членів Європейського Союзу в ході саміту ЄС у четвер, 9 березня.

Проти переобрання Туска активно виступала Польща. Напередодні польська прем'єрка Беата Шидло направила лідерам країн Євросоюзу листа, у якому йшлося про те, що Туск на цій посаді «грубо порушив» принципи політичного нейтралітету і втрутився у внутрішні справи Польщі.

Критика на його адресу пов'язана з тим, що Туск фактично висловився на підтримку запровадження Брюсселем санкцій проти Варшави через її відмову дотримуватися «верховенства закону і стандартів демократії».

Джерело: DW