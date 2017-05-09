Президентом Південної Кореї став 64-річний демократ-опозиціонер

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Мун Чже Ін переміг на виборах у Південній Кореї

За Чже Іна проголосували понад 13,4 млн виборців

Кандидат від Демократичної партії «Тобуро» Мун Чже Ін офіційно переміг на президентських виборах Південної Кореї.

Про це повідомляє агентство «Ренхап».

За Чже Іна проголосували понад 13,4 млн виборців. Згідно з даними Національної виборчої комісії (NEC), він набрав 41,1% голосів.

Відзначається, що обраний президент не зміг забезпечити собі більшість голосів виборців, однак його розрив з зайнявшим друге місце Хоном Чжун Пхьо, який представляв консервативну партію «Корейська партія Свободи», склав більш 5,57 млн голосів, що є найбільшим розривом на всіх президентських виборах в історії країни.

Уточнюється, що за Хону Чжун Пхьо проголосували 7,85 млн осіб, що становить 24,03%.

Раніше, за підсумками підрахунку 10,8% бюлетенів, Мун Чже Ін оголосив про свою перемогу на виборах президента Республіки Корея.

Нагадаємо, дострокові вибори президента Південної Кореї були призначені на 9 травня. Відповідно до законодавства країни дострокові вибори повинні провести в країні протягом 60 днів після того, як Конституційний суд визнав законним імпічмент президентка країни Пак Кин Хе.

10 березня Конституційний суд Південної Кореї остаточно затвердив імпічмент президента. Поки обов'язки президента Південної Кореї виконує прем'єр-міністр країни Хван Ге Ан.

65-річна Пак Кин Хе підозрюється в змові зі своєю подругою Цой Сун Сіль, яка перебуває зараз під арештом, для чинення тиску на великий бізнес країни.

Цой Сун Сіль інкримінується вимагання у підприємців 77,4 млрд вон ($65,7 млн), які переводилися в її фонди.

Слідство вважає, що від її дій постраждали такі компанії як Samsung, Hyundai Motor, POSCO, KT. фактичний керівник Samsung Лі Чже Ен був заарештований за підозрою в корупції, своєї провини він не визнає.