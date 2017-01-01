Президентське подружжя запросило українських захисників на «Євробачення»
- Сьогодні, 19:59
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На фінал конкурсу попадуть захисники, які знаходяться у військовому госпіталі
Президент Петро Порошенко разом із дружиною Мариною Порошенко запросили українських захисників на пісенний конкурс «Євробачення».
Про це глава держави написав у Facebook.
«Ми з Мариною запросили наших українських захисників, які знаходяться у військовому госпіталі, на фінал Євробачення. Сьогодні будемо разом вболівати за Україну!», - йдеться у дописі.