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    Президентське подружжя запросило українських захисників на «Євробачення»

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    Президентське подружжя запросило українських захисників на «Євробачення»
    Президентське подружжя запросило українських захисників на «Євробачення»
    Президентське подружжя запросило українських захисників на «Євробачення»
    Президентське подружжя запросило українських захисників на «Євробачення»
    Фото: Петро Порошенко / Facebook
    • Сьогодні, 19:59
    • Розсилка

    На фінал конкурсу попадуть захисники, які знаходяться у військовому госпіталі

    Президент Петро Порошенко разом із дружиною Мариною Порошенко запросили українських захисників на пісенний конкурс «Євробачення».

    Про це глава держави написав у Facebook.

    «Ми з Мариною запросили наших українських захисників, які знаходяться у військовому госпіталі, на фінал Євробачення. Сьогодні будемо разом вболівати за Україну!», - йдеться у дописі.

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