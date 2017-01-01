При НАЗК сформували Громадську раду із 15 осіб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Склад Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції протягом 3 днів буде подано на затвердження Кабінету Міністрів України

Сформували склад Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції.

Про це інформує прес-служба НАЗК.

Її склад сформували 24 лютого на установчих зборах делегати громадських об'єднань. Шляхом рейтингового голосування обрано 15 кандидатів із 44, запропонованих громадськими об'єднаннями.

Керівник апарату НАЗК Ігор Ткаченко висловив сподівання, що «новообрана громадська рада при НАЗК буде ефективним медіатором між Національним агентством та суспільством».

Склад Громадської ради при НАЗК протягом 3 днів мають передати на затвердження Кабінету міністрів.

До Громадської ради обрали наступних людей: Павло Аніськович, Тетяна Бєловол, Віктор Бобиренко, Вадим Воробйов, Костянтин Гусев, Олександра Дрік, Костянтин Єзерський, Отсап Кучма, Гліб Рижов, Юрій Ромашко, Віталій Світлик Мирослав Сімка, Сергій Старченко, Лариса Ступак, Віктор Таран.

Також на сайті НАЗК оприлюднено список представників громадських об’єднань, яким відмовлено в участі в установчих зборах із зазначенням підстави для відмови. Він містить 38 делегатів та 35 кандидатів від 53 громадських організацій.