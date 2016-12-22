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    Причиною знеструмлення Авдіївки став артилерійський обстріл, — штаб АТО

    • Сьогодні, 23:22
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    У штабі зазначають, що в системі опалення міста знижується температура, а мобільний зв'язок працює із перебоями

    Місто Авдіївка Донецької області була знеструмлена внаслідок обстрілу з важкої артилерії.

    Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    У штабі зазначають, що в системі опалення міста знижується температура, а мобільний зв'язок працює із перебоями.

    «До цієї ситуації в місті призвів черговий артилерійський обстріл з боку російсько-окупаційних військ. Упродовж дня по позиціях Збройних Сил України в районі Авдіївки противник застосував танки та міномети калібру 120 міліметрів, що ймовірно і стало причиною аварії на лінії електромереж», — йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, Авдіївка та коксохімічний завод були знеструмлені ввечері 18 лютого. Також через знеструмлення Донецької фільтрувальної станції Авдіївка, частина Донецька та Ясинувата залишилися без водопостачання.

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