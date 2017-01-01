Придніпровська ТЕС зупинилася через блокаду поставок антрациту з окупованого Донбасу

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Поставки антрациту з окупованого Донбасу призупинено через блокаду

Період вимушеного простою Придніпровської ТЕС енергетики використовують для накопичення вугілля на початок наступної зими

Придніпровська ТЕС, яка входить у енергохолдинг ДТЕК, зупинилася для накопичення запасів вугілля до опалювального сезону. Поточні запаси знизилися до мінімального рівня через блокаду поставок вугілля з непідконтрольних територій Луганської і Донецької областей.

Згідно з повідомленням компанії, станція повністю зупинилася в 00:00 5 квітня. У ДТЕК відзначають, що станція змогла максимально економічно використовувати наявний залишок вугілля, щоб працювати якомога довше і забезпечити тепло жителям лівобережної частини Дніпра до настання стійкої теплої погоди.

На 5 квітня на складі ДТЕК Придніпровської ТЕС залишається близько 30 тис. тонн вугілля виключно як мінімально необхідний резервний запас палива. У разі виникнення позаштатної ситуації в ОЕС України по команді диспетчера енергосистеми, Придніпровська ТЕС зможе включитися в роботу.

Період вимушеного простою Придніпровської ТЕС енергетики використовують для накопичення вугілля на початок наступної зими, а також для виконання ремонтів на ТЕС.

У повідомленні наголошується, що, починаючи з лютого 2017 року, керівництво ДТЕК Придніпровської ТЕС неодноразово заявляло про критичну ситуацію з вугіллям, запас якого не поповнювався в зв'язку з транспортною блокадою непідконтрольних територій України.

За інформацією компанії, для забезпечення готовності працювати в енергосистемі України ДТЕК вже законтрактував суднову партію вугілля з ПАР.

Як повідомлялося, сьогодні, 5 квітня, також зупинилася Трипільська ТЕС, що входить в структуру держкомпанії «Центренерго». У компанії повідомили, що ТЕС була зупинена для економії вугілля.

Нагадаємо, 16 березня Кабінет міністрів України ще на місяць продовжив дію надзвичайного стану на ринку електричної енергії через припинення поставок антрацитового вугілля з неконтрольованою території Донецької та Луганської областей.