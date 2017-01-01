Придністровський сценарій щодо Донбасу сьогодні виглядає більш реальним, ніж три роки тому - дипломат



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Станіслав Груздєв Екс-заступник міністра закордонних справ Молдови Андрій Попов

Глибина розколу між людьми на порядок вища в українському випадку, аніж в Молдові

Влада Молдови не розривала зв’язків із мешканцями невизнаної республіки Придністров’я. Сьогодні Молдова і Придністров’я проводить багато спільних заходів, як у спорті, так і в освіті. Хоча за 25 років конфлікту в суспільствах обох територій уже є нерозуміння навіщо об’єднуватися в одну країну. Про це розповів екс-заступник міністра закордонних справ Молдови Андрій Попов на прес-конференції в «Главкомі».

Він зазначив, що Молдова не розривала зв’язків із Придністров’ям. «В пріоритеті люди, а потім території», - говорить екс-заступник міністра закордонних справ Молдови.

На його переконання, придністровський сценарій щодо Донбасу сьогодні виглядає більш оптимістичним, аніж це виглядало три роки тому. Глибина розколу між людьми на порядок вища в українському випадку, аніж в Молдові. «За 25 років конфлікту у нас уже утворилися елементарні речі – спільні спортивні змагання. Це чемпіонат з футболу, гандболу, волейболу, баскетболу. А придністровські команди, які виграють національні змагання, далі за молдовською квотою виступають в кубках УЄФА. Коли вони виграють на такій міжнародній арені, то грається молдовський гімн і піднімається молдовський прапор. Коли придністровські команди виступають на тираспольському стадіоні, вони представляються як республіка Молдова. Там так і пишеться «Тирасполь – Республіка Молдова», бо така кваліфікація ФІФА. Здавалося б, що це деталь, але досить значна», - розповідає дипломат.

З молдовської сторони немає перешкод для того, щоб мешканці Придністров’я пересувалися на правий берег та в інші населені пункти під юрисдикцією Кишинева. «Чотири роки тому були встановлені міграційні пости, але це тільки для іноземних громадян, які приїжджають до Молдови зі сторони Придністров’я, щоб вони могли задекларувати свій в’їзд до Молдови, і щоб, коли вони будуть виїжджати через кишинівський аеропорт, було зрозуміло, коли вони в’їхали», - зазначає Попов.

Окрім того, зараз активно йде робота з українською стороною щодо встановлення контролю над сегментами кордону. Вводяться спільні митні та прикордонні пости на низці контрольно-пропускних пунктів придністровського сектору кордону.

«Мешканці Придністров’я мають можливість отримувати медичні послуги на основі молдовського полісу страхування. Кожен мешканець Придністров’я може на початку року за льготною ціною купити молдовський страховий поліс. Вартість близько 100 євро. Потім вони нею користуються на загальних підставах і не вносять нічого до медичного бюджету Молдови», - продовжує дипломат.

Близько 5 тисяч школярів та студентів навчається в молдовських вишах. «Зараз я не готовий назвати точну цифру, але раніше була навіть квота для них на рівні 20% бюджетних місць», - зазначає Попов.

Ще один момент, на який звертає увагу дипломат, – придністровські автомобільні номерні знаки. «Оскільки в Придністров’ї низькі мита на автомобілі, то мешканці Молдови охоче користуються цією можливістю, адже автовласники економлять кілька тисяч доларів. Знаходяться кмітливі підприємці, які реєструють такі автомобілі на підставних осіб, і ми бачимо новенькі Лендровери та інші нові іномарки в Молдові. Хоча такі автомобілі не зареєстровані в наших базах, і про них нічого не відомо. Зараз ми ведемо переговори з придністровською владою, щоб створити нейтральні номерні знаки, можливо з символікою Придністров’я, але щоб такі авто були зареєстровані в наших базах, і такі автовласники могли виїжджати за кордон: чи то в Україну, чи то в ЄС», - каже Попов.

Хоча дипломат зазначає, що за цей час замороженого конфлікту уже виросло нове покоління як в Молдові, так і в Придністров’ї, яке вже не розуміє навіщо жити разом.

Дивіться запис прес-конференції: