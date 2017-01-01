  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Прихильники Трампа збираються провести в березні провладний марш

    • Сьогодні, 06:26
    • Розсилка

    Акцію планується провести у столиці США та Північній Кароліні

    Прихильники президента США Дональда Трампа четвертого березня збираються провести мітинги на підтримку президента. Про це з посиланням на американські ЗМІ повідомляє УНН.

    Читайте також

    «Марш за Трампа пройде у Вашингтоні і в Ролі, Північна Кароліна, в суботу, 4 березня 2017 року. Це всенародний захід. Міннесота, Флорида, Міссурі, Техас серед штатів, які приєднуються до нас на марш. Давайте підтримаємо нашого президента і зупинимо ненависть», - закликають організатори акції.

    Як повідомляв «Главком», вчора президент США Дональд Трамп запропонував своїм прихильникам провести «найбільший мітинг». Відповідну ідею Трамп розмістив у своєму Twitter.

    «Може, мільйонам людей, які проголосували за те, щоб «зробити Америку великою знову», варто провести свій мітинг. Він буде найбільшим з усіх», - написав Трамп.

    Читайте також
    США акція Дональд Трамп
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ