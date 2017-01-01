Прихильники Трампа збираються провести в березні провладний марш

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Акцію планується провести у столиці США та Північній Кароліні

Прихильники президента США Дональда Трампа четвертого березня збираються провести мітинги на підтримку президента. Про це з посиланням на американські ЗМІ повідомляє УНН.

«Марш за Трампа пройде у Вашингтоні і в Ролі, Північна Кароліна, в суботу, 4 березня 2017 року. Це всенародний захід. Міннесота, Флорида, Міссурі, Техас серед штатів, які приєднуються до нас на марш. Давайте підтримаємо нашого президента і зупинимо ненависть», - закликають організатори акції.

Як повідомляв «Главком», вчора президент США Дональд Трамп запропонував своїм прихильникам провести «найбільший мітинг». Відповідну ідею Трамп розмістив у своєму Twitter.

«Може, мільйонам людей, які проголосували за те, щоб «зробити Америку великою знову», варто провести свій мітинг. Він буде найбільшим з усіх», - написав Трамп.