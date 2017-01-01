Прикордонники фіксують зменшення поїздок до Криму

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Помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян каже, що кількість перетинів кордону зменшилась приблизно на чверть

Кількість перетинів громадянами адмінкордону між материковою частиною України та окупованим Кримом зменшилася на 25-30% порівняно з попереднім роком. Про це помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян повідомив у ефірі «112 Україна».

«Якщо порівнювати кількість громадян та транспортних засобів, які зараз їдуть на окупований півострів, із минулим роком, то ми спостерігаємо зменшення десь на рівні 25-30%», - сказав Слободян.

Водночас він відзначив, що, як і зазвичай, на вихідні спостерігається пожвавлення охочих перетнути цей кордон.

«Так, наприклад, позавчора це було близько 6 тисяч осіб, за минулу добу ми бачимо вже близько 7 тисяч осіб, тобто перед вихідними кількість збільшується», - сказав помічник голови Держприкордонслужби.

Як повідомлялося, російська окупаційна влада активно підтримує заселення Криму жителями різних регіонів РФ і замінює місцевих державних та муніципальних службовців на чиновників з різних регіонів Росії.

Джерело: Укрінформ