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    Прикордонники фіксують зменшення поїздок до Криму

    • Сьогодні, 14:59
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    Помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян каже, що кількість перетинів кордону зменшилась приблизно на чверть

    Кількість перетинів громадянами адмінкордону між материковою частиною України та окупованим Кримом зменшилася на 25-30% порівняно з попереднім роком. Про це помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян повідомив у ефірі «112 Україна».

    «Якщо порівнювати кількість громадян та транспортних засобів, які зараз їдуть на окупований півострів, із минулим роком, то ми спостерігаємо зменшення десь на рівні 25-30%», - сказав Слободян.

    Водночас він відзначив, що, як і зазвичай, на вихідні спостерігається пожвавлення охочих перетнути цей кордон.

    «Так, наприклад, позавчора це було близько 6 тисяч осіб, за минулу добу ми бачимо вже близько 7 тисяч осіб, тобто перед вихідними кількість збільшується», - сказав помічник голови Держприкордонслужби.

    Як повідомлялося, російська окупаційна влада активно підтримує заселення Криму жителями різних регіонів РФ і замінює місцевих державних та муніципальних службовців на чиновників з різних регіонів Росії.

    Джерело: Укрінформ

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