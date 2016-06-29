Прикордонники: Із Чорнобильської зони намагалися вивезти 80 кг металобрухту

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У суботу, 14 січня, на Житомирщині прикордонники попередили вивезення із Чорнобильської зони відчуження 80 кілограмів металобрухту

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

«Військовослужбовці відділу «Млачівка» Житомирського прикордонного загону спільно із співробітниками відділу Національної поліції зони Чорнобильської АЕС виявили та затримали трьох громадян України. Чоловіків правоохоронці зупинили неподалік населеного пункту Луговики Поліського району за 100 метрів від зони відчуження під час переміщення ними близько 80 кілограмів металобрухту», – йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.





Нагадаємо, восени президент Петро Порошенко підписав закон, який встановлює нульові ставки ввізного мита на відходи та брухт чорних металів замість діючих в розмірі 5%. Відповідна інформація міститься на сайті Верховної Ради.

Основною метою закону є ліквідація дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку для забезпечення потреб вітчизняної металургійної промисловості.

Прийняття закону повинно сприяти зниженню дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку та, як наслідок, належним чином забезпечити першочергові потреби підприємств оборонної галузі та відновлення інфраструктури.