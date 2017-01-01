  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Прикордонники не пропустили 15 іноземців на материк з Криму

    • Сьогодні, 14:07
    • Розсилка
    Адміністративний кордон із Кримом
    Адміністративний кордон із Кримом

    Щодо усіх іноземних громадян було прийнято рішення про заборону в’їзду в Україну протягом 3 років

    Співробітники Державної прикордонної служби не пропустили на територію материкової України 15 іноземців, що прибули з окупованого Криму. Про це інформує відомство, повідомляє «Главком».

    Прикордонники зазначають, що у суботу у КПВВ «Чонгар» із тимчасово окупованого Криму у пішому порядку прибули 14 громадян Узбекистану та 1 громадянин Азербайджану. Під час прикордонного контролю прикордонники Бердянського загону встановили, що іноземці потрапили на територію окупованого Криму з порушенням існуючого законодавства України, а також виявили відсутність спецдозволів на перетин адмінмежі.

    Усім іноземним громадянам було відмовлено у перетині адміністративної межі з тимчасово окупованою територією АР Крим та прийнято рішення про заборону в’їзду в Україну протягом 3 років.

    Нагадаємо, глава Державної прикордонної служби Віктор Назаренко розповів, що близько 40 російських акторів і співаків не зможуть відвідувати Україну.

    Читайте також
    прикордонники КПВВ іноземці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ