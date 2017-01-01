Прикордонники не пропустили 15 іноземців на материк з Криму

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Адміністративний кордон із Кримом

Щодо усіх іноземних громадян було прийнято рішення про заборону в’їзду в Україну протягом 3 років

Співробітники Державної прикордонної служби не пропустили на територію материкової України 15 іноземців, що прибули з окупованого Криму. Про це інформує відомство, повідомляє «Главком».

Прикордонники зазначають, що у суботу у КПВВ «Чонгар» із тимчасово окупованого Криму у пішому порядку прибули 14 громадян Узбекистану та 1 громадянин Азербайджану. Під час прикордонного контролю прикордонники Бердянського загону встановили, що іноземці потрапили на територію окупованого Криму з порушенням існуючого законодавства України, а також виявили відсутність спецдозволів на перетин адмінмежі.

Усім іноземним громадянам було відмовлено у перетині адміністративної межі з тимчасово окупованою територією АР Крим та прийнято рішення про заборону в’їзду в Україну протягом 3 років.

Нагадаємо, глава Державної прикордонної служби Віктор Назаренко розповів, що близько 40 російських акторів і співаків не зможуть відвідувати Україну.