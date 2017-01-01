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    Прикордонники не пустили в Україну двох підозрілих росіян

    • Сьогодні, 16:44
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    <p>Прикордонна зона в аеропорту &laquo;Бориспіль&raquo;</p>

    Прикордонна зона в аеропорту «Бориспіль»

    Чоловіки не змогли підтвердити мету приїзду до України

    Українські прикордонники у «Борисполі» не пропустили двох росіян, які начебто їхали в Київ, однак не змогли підтвердити мети своєї подорожі. Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби.

    Зазначено, що 1 травня 2017 року в аеропорту «Бориспіль» було виявлено двох громадян Росії: 38- та 31-річний чоловіки прибули в Україну рейсом із Мінська.

    «Під час оформлення вони намагалися переконати прикордонників, що прибули начебто з метою туризму та перебуватимуть у Києві протягом 10 днів. Однак у результаті комплексної перевірки іноземці не змогли чітко підтвердити мети свого перебування на території України. Про цей факт було поінформовано підрозділи СБУ та Нацполіції, а чоловікам відмовлено в пропуску через державний кордон України», – йдеться в повідомленні.

    Два дні тому на кордоні прикордонники не пропустили вісьмох осіб: громадян Киргизстану, Білорусі та РФ. Чоловіки міцної статури нібито приїхали для участі у спортивних змаганнях, проте було встановлено, що вони прибули на запрошення громадської організації, яка, ймовірно, залучала бойовиків на Куликове поле в Одесі, які також брали участь у спробах силового захоплення будівель державних органів влади. Усіх виявлених осіб через кордон не пропустили та повернули у зворотному напрямку.

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