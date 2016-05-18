Прикордонники перевіряють інформацію про затримання ФСБ українця на адмінкордоні із Кримом

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Підтвердити якимось чином російську інформацію я не можу, – прес-секретар Держприкордонслужби

Державна прикордонна служба України перевіряє інформацію про затримання російською стороною українця на адміністративному кордоні з окупованим Росією Кримом. Про це повідомив помічник голови Держприкордонслужб, прес-секретар Олег Слободян, пише Радіо Свобода.

«Ми цю інформацію бачили. По своїй лінії ми її перевіряємо, але підтвердити якимось чином російську інформацію я не можу», – сказав Слободян.

Він додав, що наразі немає можливості отримати додаткові дані по факту події від представників прикордонної служби на окупованому півострові.

«Жодних контактів із представниками країни-окупанта на окупованому тимчасово півострові ми не підтримуємо, і тому будь-який обмін інформацією у нас відсутній», – сказав речник.

Нагадаємо, раніше сьогодні російські ЗМІ з посиланням на прикордонників окупованого Росією Криму повідомили про затримання 5 січня громадянина України, який нібито змінив прізвище, щоб потрапити на півострів. Вказувалось, що 43-річний житель Херсонської області показав паспорт, дані якого «частково» збігалися з даними особи, в’їзд котрій на «територію Росії» заборонений.