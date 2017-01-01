Прикордонники підтвердили затримання ФСБ українця біля окупованого Криму

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Держприкордонслужба України продовжує перевірку за цим фактом

Державна прикордонна служба України підтверджує інформацію ФСБ про затримання громадянина України на адмінкордоні з окупованим Кримом.

Про це повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян, передає «Крим.Реалії».

«Ця ситуація була 5 січня. Цей громадянин, швидше за все, мав заборону на в'їзд на територію Російської Федерації. Він загубив паспорт або отримав на законних підставах документ, але на інші установчі дані. Відповідно, підстав для затримання цього громадянина у нас ніяких не було, а в ході фільтраційних заходів, можливо, представники російської влади на окупованій території встановили те, що цьому громадянинові закритий в'їзд на територію Російської Федерації і він вже потім зізнався, що отримав паспорт на чужі установчі дані», — зазначив Слободян.

Він додав, що Держприкордонслужба України продовжує перевірку за цим фактом. Проте можливості отримати дані про подальшу долю затриманого від представників прикордонслужби на території анексованого півострова немає.

Нагадаємо, раніше сьогодні російські ЗМІ з посиланням на прикордонників окупованого Росією Криму повідомили про затримання 5 січня громадянина України, який нібито змінив прізвище, щоб потрапити на півострів. Вказувалось, що 43-річний житель Херсонської області показав паспорт, дані якого «частково» збігалися з даними особи, в’їзд котрій на «територію Росії» заборонений.

Раніше повідомлялося, що ФСБ Росії на адмінкордоні з Кримом затримала українця.