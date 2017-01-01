Прикордонники повідомили деталі спроби прориву у Білорусь джипу з вибухівкою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наразі українські та білоруські прикордонники спільно встановлюють усі обставини цієї пригоди та мотиви осіб, які перебували в автомобілі

Інформація білоруських прикордонників про спробу прориву через білоруський пункт пропуску «Олександрівка» автомобіля з України не відповідає дійсності: даний автомобіль іноземної реєстрації кордон України ані на в’їзд, ані на виїзд не перетинав.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

«Державна прикордонна служба повідомляє, що сьогодні, 20 березня, від білоруських колег була отримана інформація про спробу прориву через білоруський пункт пропуску «Олександрівка» автомобіля, що, нібито, слідував з України. Державна прикордонна служба відразу розпочала перевірку наданої інформації, в ході якої було встановлено, що даний автомобіль іноземної реєстрації кордон України ані на в’їзд, ані виїзд – не перетинав. Особи, які, ймовірно, перебували в його салоні, впродовж тривалого часу також не слідували через державний кордон», - йдеться у повідомленні.

Наразі українські та білоруські прикордонники спільно встановлюють усі обставини цієї пригоди та мотиви осіб, які перебували в автомобілі. Про результати цієї роботи буде повідомлено додатково, зазначили в ДПСУ.

«Водночас на ділянці українсько-білоруського кордону вже виставлено додаткові прикордонні наряди, посилено контроль за дотриманням режиму у пунктах пропуску та уточнено взаємодію із білоруськими коллегами», - йдеться у повідомленні.

Раніше державний прикордонний комітет Білорусі заявив, що вночі 20 березня «на в’їзд у Республіку Білорусь з України була здійснена спроба прориву через державний кордону у пункті пропуску «Олександрівка» автомобіля марки Jeep». Зазначалося, що автівка збила шлагбаум та здійснила спробу прориву в глибину території Білорусі. Дещо пізніше автомобіль все ж було затримано, в ньому перебували двоє осіб, ще один втік. В автомобілі, за даними білоруських прикордонників, виявлено пістолет та «предмет, який зовнішньо схожий на тротил та електродетонатори».