Прикордонники розказали про провокації з боку РФ

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Фото з сайту Держприкордонслужби

З початку року українські прикордонники не пропустили через кордон понад 1,6 тис. громадян РФ

На кордоні з Росією, на відміну від інших ділянок українського держкордону, ситуація залишається напруженою. Про це повідомив голова відомства Віктор Назаренко, пише «Інтерфакс-Україна».

«Ми змушені з урахуванням досвіду перебувати в режимі постійної готовності до активних дій, в першу чергу з боку збройних сил і інших формувань РФ. Не виключені провокації на цій ділянці кордону», - розповів він і додав, що, наприклад, в березні-квітні прикордонники почали отримувати численні свідчення громадян, які перетинають держкордон, що представники російських спецслужб на різних ділянках кордону наполегливо просять їх провезти на територію Росії боєприпаси або муляжі зброї.

«А на початку травня представники ФСБ Росії «випадково» забули муляж вибухівки в потязі, який йшов в Україну», - додав він.

За словами Назаренка, в цілому з початку року прикордонники не пропустили через кордон понад 1,6 тис. громадян РФ, оскільки в їх відношенні виникли сумніви щодо мети поїздки в Україну.

«Якщо говорити про військову активність Росії на контрольованій ділянці кордону, то ми відстежуємо цю ситуацію і всі відомості відразу ж передаємо в штаб АТО, ЗСУ і в інші компетентні структури», - уточнив він.