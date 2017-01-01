Прикордонники розповіли, чи готові вони до безвізу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У України є низка проблем, пов'язаних з інфраструктурними моментами перед пунктами пропуску

Держприкордонслужба в цілому виконала весь комплекс завдань, які були визначені планом з лібералізації візового режиму для громадян України, водночас досі існують певні проблеми. Про це повідомив голова відомства Віктор Назаренко, пише «Інтерфакс-Україна».

За словами очільника Держприкордонслужби, сьогодні «не так багато пунктів пропуску на кордоні з ЄС, їх всього 18». «Більшість з них були побудовані ще за радянських часів, тому ведеться робота зі збільшення їх пропускної здатності. Ці пункти працюють в режимі, який в 2-2,5 рази перевищує їх реальні можливості», - зазначив він.

Крім того, у України є низка проблем, пов'язаних з інфраструктурними моментами перед пунктами пропуску. «По-перше, йдеться про сервісні зони, під'їзні дороги, за що відповідає місцева влада. Цими питаннями опікується президент і уряд, і ми спільними зусиллями на сьогоднішній день робимо все, щоб мінімізувати скупчення людей і транспорту в пунктах пропуску», - сказав він.

Назаренко також додав, що Держприкордонслужба провела експеримент щодо розмежування смуг руху на під'їзді до пунктів пропуску. «Нас тут активно підтримала Львівська ОДА, і ми в «Краковці» і в «Раві-Руській» спільно з Нацполіцією і місцевою владою створили на під'їздах до пунктів пропуску чітке розмежування руху людей по цілі їх виїзду», - зазначив він.

За словами Назаренка, окрема смуга створена для власників автомобілів на іноземних номерах. «Адже у нас є велика проблема з такими автомобілями, які і створюють великі черги в пунктах пропуску, тому і прийнято рішення створити для них окрему смугу. Всі інші рухаються по іншій смузі, що дало можливість мінімізувати ризики, пов'язані з невдоволенням людей і конфліктними ситуаціями на кордоні», - розказав він.