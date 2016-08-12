  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Прикордонники розповіли, як Шувалов відреагував на заборону в’їзду в Україну

    • Сьогодні, 21:13
    • Розсилка
    Ігор Шувалов
    Ігор Шувалов

    В аеропорту «Бориспіль» українські прикордонники видворили Шувалова за межі України

    Помічник голови Прикордонної служби України Олег Слободян розповів, що  Державна прикордонна служба України в аеропорту «Бориспіль» виконала доручення одного з державних органів та заборонила в’їзд громадянину Росії Ігору Шувалову до України на 5 років.

    Читайте також

    «Раніше він перебував в Україні і після його виїзду з України ми реалізували дане доручення і заборонили йому в’їзд терміном на 5 років. Наразі я не уповноважений говорити, з якого саме органу, але це той орган, який відповідає за реалізацію міграційної політики» — зазначив Олег Слободян.

    За словами помічника голови Прикордонної служби України, реакція Шувалова була абсолютно спокійною, ніяких конфліктних ситуацій не виникало.

    Як відомо, у понеділок нардеп Антон Геращенко повідомив, що Шувалову заборонили в'їзд в Україну на 5 років.

    Як вказує Геращенко, за оперативними даними, «антиукраїнська діяльність Шувалова використовувалася спецслужбами Російської Федерації в активних заходах впливу з висвітлення спеціально підготовлених та резонансних відомостей через засоби масової інформації, зокрема з висвітлення у ЗМІ репортажів щодо звинувачення керівництва нашої країни у воєнному захопленні влади у 2014 році та спланованої акції «Небесна сотня».

    Також, за словами Геращенка, Шувалов причетний до акції зі зриву євроінтеграційних та сучасних реформ в Україні та бере активну участь у проекті просування Росії як єдиного нащадка «країни-переможця фашизму у Великій Вітчизняній війні».

    Російський політтехнолог Ігор Шувалов назвав абсурдним рішення про заборону в'їзду йому в Україну на 5 років.

    Джерело: Громадське радіо

    Читайте також
    прикордонники Бориспіль Антон Геращенко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ