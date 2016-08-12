Прикордонники розповіли, як Шувалов відреагував на заборону в’їзду в Україну

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Ігор Шувалов

В аеропорту «Бориспіль» українські прикордонники видворили Шувалова за межі України

Помічник голови Прикордонної служби України Олег Слободян розповів, що Державна прикордонна служба України в аеропорту «Бориспіль» виконала доручення одного з державних органів та заборонила в’їзд громадянину Росії Ігору Шувалову до України на 5 років.

«Раніше він перебував в Україні і після його виїзду з України ми реалізували дане доручення і заборонили йому в’їзд терміном на 5 років. Наразі я не уповноважений говорити, з якого саме органу, але це той орган, який відповідає за реалізацію міграційної політики» — зазначив Олег Слободян.

За словами помічника голови Прикордонної служби України, реакція Шувалова була абсолютно спокійною, ніяких конфліктних ситуацій не виникало.

Як відомо, у понеділок нардеп Антон Геращенко повідомив, що Шувалову заборонили в'їзд в Україну на 5 років.

Як вказує Геращенко, за оперативними даними, «антиукраїнська діяльність Шувалова використовувалася спецслужбами Російської Федерації в активних заходах впливу з висвітлення спеціально підготовлених та резонансних відомостей через засоби масової інформації, зокрема з висвітлення у ЗМІ репортажів щодо звинувачення керівництва нашої країни у воєнному захопленні влади у 2014 році та спланованої акції «Небесна сотня».

Також, за словами Геращенка, Шувалов причетний до акції зі зриву євроінтеграційних та сучасних реформ в Україні та бере активну участь у проекті просування Росії як єдиного нащадка «країни-переможця фашизму у Великій Вітчизняній війні».

Російський політтехнолог Ігор Шувалов назвав абсурдним рішення про заборону в'їзду йому в Україну на 5 років.

Джерело: Громадське радіо